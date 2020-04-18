АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

В World of Warcraft: Shadowlands изменится экран для создания героев

В новой части World of Warcraft: Shadowlands изменится экран создания персонажей. Игра должна выйти в свет уже в этом году.
В World of Warcraft: Shadowlands изменится экран для создания героев

Разработчики легендарной игры World of Warcraft трудятся над очередным дополнением, которое получило название Shadowlands. Ожидается, что в новой части впервые за долгое время изменится экран создания героев, который пользователи уже назвали «минималистичным». В нем поменялись местами некоторые панели, а также испарились рамки вокруг портрета персонажа. Для выбора союзника геймерам теперь не нужно открывать дополнительное меню.

Помимо изменения экрана в игру введена новая система развития героя, максимальный уровень сокращён со 120 до 60-го, все расы получили доступ к классу рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир добавили пять новых зон, расположившихся в Тёмных землях.

Ранее ведущий дизайнер World of Warcraft объяснил появление погибших героев в дополнении Shadowlands.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В World of Warcraft: Shadowlands изменится экран для создания…
Юрий Шатунов о карантине в Германии: "С семьей соблюдаем все меры…
"Поцелуи лучше оставить до лучших времён": Вирусолог Владимир Макаров рассказал об опасном свойстве…
Валерий Меладзе о сыновьях: «Я бы не смог выдержать, если бы Лука и Костя были такими, как мы с…
Онищенко раскритиковал непрофильных врачей, комментирующих данные о…
Китайский город Ухань признан зоной низкого…
Екатерина Гордон готова помочь Агате Муцениеце при разводе с Павлом…
Профессор Чжэнь Ян: Легче перенести коронавирус помогут физические…
«Слава портит людей»: Айза Анохина раскритиковала поведение Насти…
Ученые: Левополушарный инсульт вызывает нарушение…
Apple из-за повышенного спроса перенесла поставки iPhone SE на…
Эксперты назвали неисправности автомобилей, не являющиеся…
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева прокомментировали высказывание Анны Седоковой об их…
Ученые назвали самую распространенную причину смерти среди…
Дочь Якубовича сравнили с героиней "Мулен Руж" в исполнении Николь…
Производство UAZ Hunter продолжат ради…
Максим Дунаевский мог заработать 1,5 млн рублей на подробностях о разводе с Мариной…
Что делать со штрафами на проданную…
Композитор Валерий Разумовский снял обвинения с Аллы Пугачевой в краже…
Профессор Деви Шридхар: Если будет создана вакцина от COVID-19, проведение Олимпиады в Токио будет…
"Даже у взрослых мужчин текут слёзы": Сосо Павлиашвили прокомментировал песни Татьяны…
Subaru рассекретила новый электрический кроссовер…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами поступил в продажу за 1200…
Участница проекта Comedy Club Марина Кравец назвала новорожденную дочь…
Airbus научился заправлять самолеты в…
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро предложили фанатам сняться в фильме у…
Ученые из США создали новый материал, используемый для хранения водорода и…
Елена Малышева посчитала Светлану Лободу…
Просмотреть все новости