В World of Warcraft: Shadowlands изменится экран для создания героев
В новой части World of Warcraft: Shadowlands изменится экран создания персонажей. Игра должна выйти в свет уже в этом году.
Разработчики легендарной игры World of Warcraft трудятся над очередным дополнением, которое получило название Shadowlands. Ожидается, что в новой части впервые за долгое время изменится экран создания героев, который пользователи уже назвали «минималистичным». В нем поменялись местами некоторые панели, а также испарились рамки вокруг портрета персонажа. Для выбора союзника геймерам теперь не нужно открывать дополнительное меню.
Помимо изменения экрана в игру введена новая система развития героя, максимальный уровень сокращён со 120 до 60-го, все расы получили доступ к классу рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир добавили пять новых зон, расположившихся в Тёмных землях.
Ранее ведущий дизайнер World of Warcraft объяснил появление погибших героев в дополнении Shadowlands.
Разработчики легендарной игры World of Warcraft трудятся над очередным дополнением, которое получило название Shadowlands. Ожидается, что в новой части впервые за долгое время изменится экран создания героев, который пользователи уже назвали «минималистичным». В нем поменялись местами некоторые панели, а также испарились рамки вокруг портрета персонажа. Для выбора союзника геймерам теперь не нужно открывать дополнительное меню.
Помимо изменения экрана в игру введена новая система развития героя, максимальный уровень сокращён со 120 до 60-го, все расы получили доступ к классу рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир добавили пять новых зон, расположившихся в Тёмных землях.
Ранее ведущий дизайнер World of Warcraft объяснил появление погибших героев в дополнении Shadowlands.
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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:25