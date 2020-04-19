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Автор «Чёрного лебедя» Нассим Талеб назвал последствия COVID-19

Американский эссеист и автор теории «Чёрный лебедь» Нассим Талеб назвал последствия COVID-19. Он отметил, что мир извлечёт уроки из пандемии коронавируса: будут приняты меры дополнительного контроля в местах, где инфекционные болезни «суперраспостраняются».
Автор «Чёрного лебедя» Нассим Талеб назвал последствия COVID-19

В своей книге «Чёрный лебедь» Нассим Талеб делится с миром информацией о событиях, которые невозможно предсказать, пандемия коронавируса рассматривается в рамках этой теории. Экономист уверяет, чтобы избежать следующей эпидемии, необходимо игнорировать «суперраспространителей» инфекций, таких как аэропорты и границы, а также рекомендует тестировать людей на вирусы, прежде чем они ступят ногой на территорию страны.

Талеб сообщил, что пандемия COVID-19 – это не «чёрный лебедь», который нельзя предсказать, а ситуацию вокруг распространения вируса можно было спрогнозировать. Также доктор философии отметил, что социум должен решить, что на самом деле является уязвимым, и сделать соответствующие выводы, чтобы в будущем предотвратить международные проблемы.

Автор «Чёрного лебедя» обозначил, что у всех жителей планеты были уязвимости к пандемии коронавируса, а также экономические и климатические пробелы. Теперь общество может применить знания, полученные в ходе сложившейся ситуации, и сможет противостоять уязвимостям, заключил Нассим Талеб, сообщает РИА Новости.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 04:00

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