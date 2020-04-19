Автор «Чёрного лебедя» Нассим Талеб назвал последствия COVID-19





В своей книге «Чёрный лебедь» Нассим Талеб делится с миром информацией о событиях, которые невозможно предсказать, пандемия коронавируса рассматривается в рамках этой теории. Экономист уверяет, чтобы избежать следующей эпидемии, необходимо игнорировать «суперраспространителей» инфекций, таких как аэропорты и границы, а также рекомендует тестировать людей на вирусы, прежде чем они ступят ногой на территорию страны.Талеб сообщил, что пандемия COVID-19 – это не «чёрный лебедь», который нельзя предсказать, а ситуацию вокруг распространения вируса можно было спрогнозировать. Также доктор философии отметил, что социум должен решить, что на самом деле является уязвимым, и сделать соответствующие выводы, чтобы в будущем предотвратить международные проблемы.Автор «Чёрного лебедя» обозначил, что у всех жителей планеты были уязвимости к пандемии коронавируса, а также экономические и климатические пробелы. Теперь общество может применить знания, полученные в ходе сложившейся ситуации, и сможет противостоять уязвимостям, заключил Нассим Талеб, сообщает РИА Новости.