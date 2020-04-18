Юрий Шатунов о карантине в Германии: "С семьей соблюдаем все меры предосторожности"

[center]Юрий Шатунов признался, что старается соблюдать все меры предосторожности. Он сидит дома со своей семьей, а на улицу выходит только в случае необходимости, надевая перчатки и маску. В Германии, по словам исполнителя, обстановка такая же, как и в других странах. Разрешено выходить на улицу, если хорошая погода, но делать это можно исключительно семьей без посторонних людей и контактов с ними.Детям Юрия Шатунова сложно было привыкнуть к дистанционному обучению. Родители для 13-летнего сына Дэнниса и семилетней дочери Эстеллы установили все необходимые программы на домашний компьютер для контроля за почтой. Учителя дают задания, после чего дети их выполняют. Относительно празднования Пасхи певец рассказал, что его семья придерживается старых традиций. Куличи и яйца будут присутствовать на столе. Свои концерты Шатунов перенес на осень, а некоторые выступления отложены до следующего года. Шатунов, как и многие артисты, не знает, когда будет снят режим самоизоляции.