Гарик Харламов натравил русскоязычных подписчиков на Instagram Джонни Деппа
Голливудский актер Джонни Депп был едва ли не единственной звездой, у которого не было профиля в Instagram. Во время карантина он зарегистрировался в микроблоге, а Гарик Харламов натравил на его страницу русскоязычных подписчиков.
Благодаря юмористу поклонники устроили на звезду «Карибского моря» настоящую «кибератаку», написав фразу, которую озвучил Гарик Харламов. Пользователи были в шоке от того, насколько много у Джонни Деппа русскоязычных поклонников. Некоторые написали, что актера в России любят намного больше, чем в США. Ранее резидент Comedy Club устраивал своеобразные атаки на актеров Сильвестра Сталлоне, Джареда Лето и Вина Дизеля.
Джонни Депп зарегистрировался в Instagram во время самоизоляции. Голливудский актер был большим противником соцсетей, но во время пандемии изменил свои взгляды. Буквально за пару дней на знаменитость подписались почти 3 миллиона человек. Актер призвал подписчиков беречь себя и оставаться дома, так как все население планеты ответственно за распространение коронавирусной инфекции. Кроме этого, артист опубликовал новую композицию, которую посвятил изоляции.
Благодаря юмористу поклонники устроили на звезду «Карибского моря» настоящую «кибератаку», написав фразу, которую озвучил Гарик Харламов. Пользователи были в шоке от того, насколько много у Джонни Деппа русскоязычных поклонников. Некоторые написали, что актера в России любят намного больше, чем в США. Ранее резидент Comedy Club устраивал своеобразные атаки на актеров Сильвестра Сталлоне, Джареда Лето и Вина Дизеля.
Джонни Депп зарегистрировался в Instagram во время самоизоляции. Голливудский актер был большим противником соцсетей, но во время пандемии изменил свои взгляды. Буквально за пару дней на знаменитость подписались почти 3 миллиона человек. Актер призвал подписчиков беречь себя и оставаться дома, так как все население планеты ответственно за распространение коронавирусной инфекции. Кроме этого, артист опубликовал новую композицию, которую посвятил изоляции.