Гарик Харламов натравил русскоязычных подписчиков на Instagram Джонни Деппа

Благодаря юмористу поклонники устроили на звезду «Карибского моря» настоящую «кибератаку», написав фразу, которую озвучил Гарик Харламов. Пользователи были в шоке от того, насколько много у Джонни Деппа русскоязычных поклонников. Некоторые написали, что актера в России любят намного больше, чем в США. Ранее резидент Comedy Club устраивал своеобразные атаки на актеров Сильвестра Сталлоне, Джареда Лето и Вина Дизеля.Джонни Депп зарегистрировался в Instagram во время самоизоляции. Голливудский актер был большим противником соцсетей, но во время пандемии изменил свои взгляды. Буквально за пару дней на знаменитость подписались почти 3 миллиона человек. Актер призвал подписчиков беречь себя и оставаться дома, так как все население планеты ответственно за распространение коронавирусной инфекции. Кроме этого, артист опубликовал новую композицию, которую посвятил изоляции.