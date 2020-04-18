"Поцелуи лучше оставить до лучших времён": Вирусолог Владимир Макаров рассказал об опасном свойстве COVID-19





По словам Владимира Макарова, передача заболевания от человека, который болеет коронавирусом, но у него не проявляются симптомы, является наиболее опасной в борьбе с COVID-19. Поэтому он призвал людей не нарушать режим самоизоляции. При выходе на улицу обязательно необходимо надевать маску, а также оставить до лучших времен поцелуи при встрече.Лучшим решением, согласно утверждению вирусолога, будет находиться друг от друга на большом расстоянии. Он также добавил, ношение перчаток для профилактики инфицирования является не обязательным. Главное, как можно чаще и тщательнее мыть руки. Согласно последним данным ВОЗ, выявлено около 2,3 миллионов случаев заражения коронавирусом, больше 150 тысяч умерли, приблизительно 583 тысячи выздоровели. США являются лидером по количеству инфицированных - больше 712 тысяч человек. В России число заразившихся достигло почти 37 тысяч, 313 человек умерли, больше 3000 людей смогли выздороветь. Об этом сообщает РИА Новости.