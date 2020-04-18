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Онищенко раскритиковал непрофильных врачей, комментирующих данные о коронавирусе

Депутат Геннадий Онищенко выступил с критикой непрофильных врачей, которые позволяют себе комментировать данные о коронавирусе и делать выводы. Экс-санитарный врач России призвал доверять сведениям о COVID-19, которые представляют только эпидемиологи или инфекционисты.
Онищенко раскритиковал непрофильных врачей, комментирующих данные о коронавирусе

По словам Геннадия Онищенко, во время учебы в медицинском ВУЗе, когда началось изучение конкретных болезней, после каждого занятия студенты обнаруживали этот диагноз у себя. Как пояснил депутат Госдумы, в этом особенность психики человека. Поэтому он считает, что страна страдает от «симптома третьего курса», когда люди, не экспертные в этой теме, пытаются поделиться своими умозаключениями со всеми гражданами РФ. Геннадий Онищенко убежден, что доверять можно только информации инфекционистов или эпидемиологов. Кроме этого, специалисты должны рассказывать четкие инструкции, а не делиться своими впечатлениями о пандемии.

Депутат Госдумы уверен, что этот вопрос должны контролировать в Минздраве. Не каждый обнаруженный симптом коронавируса следует сразу выносить на обсуждение, а только проверенные экспертами.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:40

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