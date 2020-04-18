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Доктор Евгений Комаровский: "Медицинские маски необходимо вручную стирать в мыльном растворе"

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что для дезинфекции медицинских масок можно использовать мыльную воду. Он сообщил, официально это не разрешено, однако из-за их дефицита лучше проделывать данную процедуру как можно чаще.


Доктор Евгений Комаровский сообщил, медицинские маски необходимо стирать вручную отдельно от постельного белья и одежды. На своём Youtube-канале он ответил на вопросы от пользователей Сети, которые интересовались средствами защиты и дезинфекции во время вспышки COVID-19. Специалист утверждает, для устранения вирусов на медицинских масках не стоит использовать спирт, бросать их в микроволновку или же кипятить. Достаточно постирать в мыльной воде.

Комаровский отмечает, для снижения распространения вирусов использованные маски необходимо хранить в плотно закрывающемся полиэтиленовом пакете, чтобы они не контактировали с другими предметами быта. Во время стирки средств защиты необходимо использовать мыло, средство для мытья посуды, стиральный порошок или белизну. Таким образом лучше всего получится избавиться от патогенов. После стирки необходимо ополоснуть маски в чистой воде и высушить. Доктор сообщил, как правило, данные средства защиты являются одноразовыми, поэтому не существует официальных рекомендаций по их дезинфекции. Однако по причине их дефицита и в случае крайней необходимости лучше проделывать данную процедуру часто, чтобы избежать заражение.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:57

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