Китайский город Ухань признан зоной низкого риска





Сообщается, что к таковым районам отнесены 76 городов и уездов в провинции. Также все 13 районов города Ухань признаны зоной с низким риском. Стоит отметить, ранее власти Хубэя разработали классификацию для уездов, районов и городов провинции, которые соответствовали уровню эпидриска. К низким относились те, в которых не было ни одного случая заражения среди населения, к средним относили регионы, где в течении двух недель были зафиксированы заболевшие, однако их число за этот период не превышало 50 человек. Что касается высокого уровня риска, то в данном случае к нему относились регионы с более пяти десятками зараженных за 14 дней.Ослабление карантинных мер в Китае произошло 8 апреля. Власти страны решили снять транспортное оцепление и разрешить жителям покидать Ухань, спустя 76 дней от дня, когда город оказался полностью отрезан от внешнего мира.