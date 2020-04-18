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Китайский город Ухань признан зоной низкого риска

Китайский город Ухань, в котором появились первые случаи заболеваний коронавирусом, в настоящее время назван зоной низкого риска. Согласно заявлению штаба по профилактике и контролю за распространением COVID-19 провинции Хубэй, в данном регионе на сегодня больше нет районов с высокими или средним уровнем риска.
Китайский город Ухань признан зоной низкого риска

Сообщается, что к таковым районам отнесены 76 городов и уездов в провинции. Также все 13 районов города Ухань признаны зоной с низким риском. Стоит отметить, ранее власти Хубэя разработали классификацию для уездов, районов и городов провинции, которые соответствовали уровню эпидриска. К низким относились те, в которых не было ни одного случая заражения среди населения, к средним относили регионы, где в течении двух недель были зафиксированы заболевшие, однако их число за этот период не превышало 50 человек. Что касается высокого уровня риска, то в данном случае к нему относились регионы с более пяти десятками зараженных за 14 дней.

Ослабление карантинных мер в Китае произошло 8 апреля. Власти страны решили снять транспортное оцепление и разрешить жителям покидать Ухань, спустя 76 дней от дня, когда город оказался полностью отрезан от внешнего мира.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:32

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