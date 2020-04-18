Екатерина Гордон готова помочь Агате Муцениеце при разводе с Павлом Прилучным
Известный адвокат Екатерина Гордон готова помочь модели Агате Муцениеце развестись с актёром Павлом Прилучным и даже отсудить у него часть имущества. О своём решении правозащитница заявила на всю страну в программе НТВ «Ты не поверишь!».
Екатерина Гордон отметила, что в случае бракоразводного процесса имущество семьи, нажитое в браке, будет подлежать разделу. В Сети уже появлялась информация, что актёр, будучи в официальных отношениях с Агатой Муцениеце, купил шикарную квартиру в Москве и особняк в престижном посёлке Подмосковья. Юрист отметила, что проблемы могут возникнуть, если, к примеру, тот или иной объект недвижимости был записан на маму Павла Прилучного.
Правозащитница не ставит под сомнения слова Муцениеце о побоях мужа, а рекомендует, если подобные заявления прозвучали, то их необходимо подтверждать документально: снимать побои, обращаться в полицию.
Напомним, что недавно Агата Муцениеце поделилась с фанатами своими страхами при разводе с Павлом Прилучным: модель боится остаться одной и также боится завести отношения с женатым мужчиной.
Екатерина Гордон отметила, что в случае бракоразводного процесса имущество семьи, нажитое в браке, будет подлежать разделу. В Сети уже появлялась информация, что актёр, будучи в официальных отношениях с Агатой Муцениеце, купил шикарную квартиру в Москве и особняк в престижном посёлке Подмосковья. Юрист отметила, что проблемы могут возникнуть, если, к примеру, тот или иной объект недвижимости был записан на маму Павла Прилучного.
Правозащитница не ставит под сомнения слова Муцениеце о побоях мужа, а рекомендует, если подобные заявления прозвучали, то их необходимо подтверждать документально: снимать побои, обращаться в полицию.
Напомним, что недавно Агата Муцениеце поделилась с фанатами своими страхами при разводе с Павлом Прилучным: модель боится остаться одной и также боится завести отношения с женатым мужчиной.