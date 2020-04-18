Профессор Чжэнь Ян: Легче перенести коронавирус помогут физические упражнения





Чжэнь Ян рассказал о том, что организм человека вырабатывает антиоксидант EcSOD, который стимулируется при занятии спортом. В процессе исследования ученый установил, что развитие острого дистресс-синдрома можно предотвратить с помощью регулярного комплекса упражнений, предназначенных для укрепления сердечно-сосудистой системы человека. Это осложнение, которое представляет собой воспалительное поражение легких, диагностируют у 20-40% пациентов с COVID-19. В половине случаев именно это становится причиной смерти зараженного человека.Поэтому профессор из США рекомендует для профилактики выполнять получасовые кардиотренировки. Идеальным вариантом для таких нагрузок является гребля, езда на велосипеде и аэробика. Однако в условиях самоизоляции самым оптимальным вариантом станет последняя физическая активность.