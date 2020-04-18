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Профессор Чжэнь Ян: Легче перенести коронавирус помогут физические упражнения

В издании New York Post было опубликовано исследование профессора Чжэнь Яна, который работает в Высшей медицинской школе при Университете Вирджинии. Ученый считает, что легче перенести коронавирус потенциально зараженным людям помогут физические упражнения.
Профессор Чжэнь Ян: Легче перенести коронавирус помогут физические упражнения

Чжэнь Ян рассказал о том, что организм человека вырабатывает антиоксидант EcSOD, который стимулируется при занятии спортом. В процессе исследования ученый установил, что развитие острого дистресс-синдрома можно предотвратить с помощью регулярного комплекса упражнений, предназначенных для укрепления сердечно-сосудистой системы человека. Это осложнение, которое представляет собой воспалительное поражение легких, диагностируют у 20-40% пациентов с COVID-19. В половине случаев именно это становится причиной смерти зараженного человека.

Поэтому профессор из США рекомендует для профилактики выполнять получасовые кардиотренировки. Идеальным вариантом для таких нагрузок является гребля, езда на велосипеде и аэробика. Однако в условиях самоизоляции самым оптимальным вариантом станет последняя физическая активность.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:05

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