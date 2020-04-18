Валерий Меладзе о сыновьях: «Я бы не смог выдержать, если бы Лука и Костя были такими, как мы с братом»





Валерий Меладзе вспоминает, ему с братом нравилось смотреть фильмы про ковбоев и индейцев, а затем самостоятельно разыгрывать сцены из вестернов. Для игр они использовали гладильную доску, которая не один раз ломалась. Но исполнитель не переживает о разнице в увлечениях между поколениями и старается во всем поддержать сыновей. «Я бы не смог выдержать, если бы Лука и Костя были такими, как мы с братом», - сообщил певец. Он также отметил, что старается не ссориться с супругой по пустякам. Однако этого невозможно избежать, и иногда у них возникают конфликты.Разрешить инцидент им помогает любовь. «Во время ссор, я стараюсь сразу идти на примирение, порой Альбина это делает. Безусловно, это радует. Когда мне что-либо не нравится, я не начинаю орать, а анализирую, почему меня это задевает. Прежде всего, необходимо в себе что-то менять», - отметил артист. Он также сообщил, что является темпераментным мужчиной и зачастую может быть инициатором скандала: «Порой я проявляю излишнюю эмоциональность и превращаюсь в очень вредного зануду. Ревновать это нормально». Стоит отметить, конфликты не мешают супругам жить в романтических отношениях: «Мы любим друг друга и это сохранит наш брак на долго». Джанабаева уверена, ее супруг является примером мудрого человека, на которого можно положиться.