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«Слава портит людей»: Айза Анохина раскритиковала поведение Насти Ивлеевой

Айза Анохина решила пообщаться со своими фолловерами в Instagram и ответила на интересующие их вопросы. Бизнеследи, которая выступала под сценическим псевдонимом A(Z)IZA, раскритиковала поведение Насти Ивлеевой после просмотра ее интервью.
«Слава портит людей»: Айза Анохина раскритиковала поведение Насти Ивлеевой

Экс-супруга Гуфа к своему творчеству относится очень трепетно, поэтому реагирует на критические высказывания довольно остро. Один из подписчиков спросил у Айзы Анохиной, как она относится к рэперу Инстасамке. Бизнеследи призналась, что не знает о ее существовании, но посмотрела ее интервью с Настей Ивлеевой. В результате A(Z)IZA осталась недовольна смехом известного блогера, которая намекнула, что не признает ее музыку. Айза Анохина призналась, что не ожидала такого выпада и заявила, что Настю Ивлееву «слава портит на глазах». Не все люди, по мнению рэп-исполнительницы, способны выдержать испытание популярностью.

С проектом A(Z)IZA бывшая жена Гуфа дебютировала несколько лет назад и записала альбом. В российских музыкальных чартах ее работы пользовались немалым успехом. Сейчас Айза Анохина взяла творческую паузу и занимается бизнесом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:55

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