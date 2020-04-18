«Слава портит людей»: Айза Анохина раскритиковала поведение Насти Ивлеевой





Экс-супруга Гуфа к своему творчеству относится очень трепетно, поэтому реагирует на критические высказывания довольно остро. Один из подписчиков спросил у Айзы Анохиной, как она относится к рэперу Инстасамке. Бизнеследи призналась, что не знает о ее существовании, но посмотрела ее интервью с Настей Ивлеевой. В результате A(Z)IZA осталась недовольна смехом известного блогера, которая намекнула, что не признает ее музыку. Айза Анохина призналась, что не ожидала такого выпада и заявила, что Настю Ивлееву «слава портит на глазах». Не все люди, по мнению рэп-исполнительницы, способны выдержать испытание популярностью.С проектом A(Z)IZA бывшая жена Гуфа дебютировала несколько лет назад и записала альбом. В российских музыкальных чартах ее работы пользовались немалым успехом. Сейчас Айза Анохина взяла творческую паузу и занимается бизнесом.