Ученые: Левополушарный инсульт вызывает нарушение речи





Медики рассказали, что в настоящее время кровоизлияние в мозг стало одной из первых причин преждевременной смерти. Если человек остался жив, то у него нарушаются двигательные и координационно-пространственные функции, а в случае левополушарного инсульта появляются нарушения речи, что называется афазией. Исследователи из США при помощи МРТ изучили мозг более 50 пациентов, перенесших острый инсульт. Они установили связь между характером повреждения мозга и нарушениями речи:у правшей речевые центры находятся в левом полушарии мозга, а у левшей - в правом.Выяснилось, что повреждение именно этих отделов мозга спровоцировало речевые нарушения, они могут быть как лёгкими, так средними и тяжёлыми. По словам экспертов, повреждение височно-теменной области нарушает память, а повреждение нижней лобной коры уменьшает возможность грамматического построения правильных предложений. Ученые назвали и факторы риска возникновения инсульта: это избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания и курение.