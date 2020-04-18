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Ученые: Левополушарный инсульт вызывает нарушение речи

15 миллионов человек в мире ежегодно переносят инсульт, зачастую в результате острого нарушения мозгового кровообращения у людей нарушаются движения и речь. Ученые сообщили, что левополушарный инсульт нарушает речь, и подобные ситуации встречаются практически у каждого третьего пациента.
Ученые: Левополушарный инсульт вызывает нарушение речи

Медики рассказали, что в настоящее время кровоизлияние в мозг стало одной из первых причин преждевременной смерти. Если человек остался жив, то у него нарушаются двигательные и координационно-пространственные функции, а в случае левополушарного инсульта появляются нарушения речи, что называется афазией. Исследователи из США при помощи МРТ изучили мозг более 50 пациентов, перенесших острый инсульт. Они установили связь между характером повреждения мозга и нарушениями речи:у правшей речевые центры находятся в левом полушарии мозга, а у левшей - в правом.

Выяснилось, что повреждение именно этих отделов мозга спровоцировало речевые нарушения, они могут быть как лёгкими, так средними и тяжёлыми. По словам экспертов, повреждение височно-теменной области нарушает память, а повреждение нижней лобной коры уменьшает возможность грамматического построения правильных предложений. Ученые назвали и факторы риска возникновения инсульта: это избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания и курение.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 17:48

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