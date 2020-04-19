Юлия Высоцкая показала архивные фотографии поездки по Тоскане с супругом Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая выразила благодарность за красивые кадры фотографу Александру Гусову, способному, по словам актрисы, заметить «настоящую жизнь». Гусов, представляющий творческий дуэт Гусонавр, знаменит преимущественно чёрно-белыми фотографиями. На этот раз он не стал изменять себе и фотографировал звёздную пару в свойственной ему манере.Так, на одном из снимков можно увидеть, как Юлия Высоцкая стоит впереди широко расставив ноги, а за плечи её обнимает муж Андрей Кончаловский. Фотограф успел запечатлеть счастливые улыбки супругов. На другой фотографии телеведущая позирует сидя на столе, прикрыв половину лица рукой. Видно, что у актрисы прекрасное настроение. Она утверждает, данные фотоснимки были сделаны в августе 2012 года во время поездки возлюбленных по Тоскане. Поклонникам очень понравился кадр. Они отметили искренность чувств пары и отличную работу фотографа. «Такая живая картинка», «Вы всегда умеете передать даже через фото атмосферу и настроение! », «Идеальное настроение», «Очень красивый момент. Счастье не скроешь! Полное взаимопонимание. Вы трое супер!» - прокомментировали подписчики актрисы.