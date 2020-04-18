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Apple из-за повышенного спроса перенесла поставки iPhone SE на май

Apple впервые не справилась с повышенным ажиотажем, возникшим вокруг iPhone SE. Компании пришлось принять меры и перенести поставки смартфона на май.
Apple из-за повышенного спроса перенесла поставки iPhone SE на май

Apple планирована начать доставлять предзаказанные iPhone SE с 24 апреля. Сейчас на сайте корпорации стоит другая дата поставок – первая неделя мая. Причина в том, что за короткий временной промежуток более 340 тыс. человек оформили предзаказ, при этом число желающих заполучить новинку продолжает увеличиваться.

iPhone SE, находящийся под управлением однокристальной системы Bionic, получил экран Retina HD. 4,7-дюймовый дисплей поддерживает HDR10, Dolby Vision и Haptic Touch. Последняя функция позволяет пользователям быстро менять порядок приложений и просматривать поступающие сообщения. Модель оборудована камерой на 12 Мп с диафрагмой f/1,8. Разработчики считают данный объектив лучшим из стоявших в iPhone.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:42

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