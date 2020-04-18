Эксперты назвали неисправности автомобилей, не являющиеся поломками
Эксперты назвали самые распространенные неисправности в автомобиле, которые не являются поломками. Чаще всего в сервисный центр обращаются из-за неработающего кондиционера, хотя транспортное средство может исправно функционировать и без него.
Еще одной частой неисправностью является отказ компрессора, муфты или заслонок. Также раз в несколько лет необходимо производить замену фриона. Водитель может не спешить с заменой соответствующих деталей, так как он сможет исправно работать и без них.
Повременить можно и с исправлением дефектов в работе бортового компьютера. Из-за них снижается комфорт во время езды, но даже в нерабочем состоянии электроника практически никак не воздействует на функционал транспортного средства.
Подушки безопасности являются важным элементом любого автомобиля. Несмотря на это, машина может спокойно ездить и без них. Специалисты отмечают, что во время плановой диагностики внимание стоит обратить на тормозную систему, коробку передач и сам двигатель. Кондиционирование, проигрыватель мультимедиа или компрессор можно заменить в любое время.
Еще одной частой неисправностью является отказ компрессора, муфты или заслонок. Также раз в несколько лет необходимо производить замену фриона. Водитель может не спешить с заменой соответствующих деталей, так как он сможет исправно работать и без них.
Повременить можно и с исправлением дефектов в работе бортового компьютера. Из-за них снижается комфорт во время езды, но даже в нерабочем состоянии электроника практически никак не воздействует на функционал транспортного средства.
Подушки безопасности являются важным элементом любого автомобиля. Несмотря на это, машина может спокойно ездить и без них. Специалисты отмечают, что во время плановой диагностики внимание стоит обратить на тормозную систему, коробку передач и сам двигатель. Кондиционирование, проигрыватель мультимедиа или компрессор можно заменить в любое время.