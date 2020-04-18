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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева прокомментировали высказывание Анны Седоковой об их свадьбе

Недавно певица Анна Седокова сообщила, что свадьба Константина Меладзе привела к снижению популярности группы «ВИА Гра». Брат продюсера Валерий Меладзе и его жена Альбина Джанабаева решили высказаться по этому поводу.

Анна Седокова рассказала, Вере Брежневой не нравится сотрудничество её супруга Константина Меладзе с молодыми исполнительницами, поэтому она предпочитает держать его в ежовых рукавицах, не давая возможности раскрывать новые таланты. Исполнительница уверена, именно по этой причине он лишен вдохновения для создания новых хитов, вследствие чего группа «ВИА Гра» перестала интересовать общественность.

Недавно брат продюсера Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой во время проведения прямого эфира в микроблоге в Instagram ответили на вопросы поклонников. Для них оказалась неожиданной новость о конфликте, участником которого стала Анна Седокова. Звёздная пара отметила, ранее они не слышали от неё подобного заявления. «Нам ничего не известно», − сообщили супруги. Поклонники поделились сутью конфликта, однако дальнейшее обсуждение было прервано, поскольку пара решила об этом не говорить. В свою очередь, Константин Меладзе и его супруга Вера Брежнева также не стали комментировать сложившуюся ситуацию.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:30

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