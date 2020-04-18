Ученые назвали самую распространенную причину смерти среди диабетиков





Ученые рассказали, что не ознакомились с подробной статистикой по диабету, поскольку в мире полно городов и стран с плохо развитой медицинской помощью. Живущие в таких регионах люди не обращаются к врачам, редко знают о своем диагнозе и проходят лечение. Несмотря на отсутствие полной информации, чаще диабетики умирают от сердечных заболеваний.В ходе проделанной работы эксперты выяснили, что самыми частыми причинами смерти являются инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность. В качестве профилактики диабетикам рекомендуется укреплять здоровье сердца и следить за его сбоями.