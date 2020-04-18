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Максим Дунаевский мог заработать 1,5 млн рублей на подробностях о разводе с Мариной Рождественской

Максим Дунаевский впервые откровенно рассказал, что мог заработать 1,5 млн рублей на подробностях о разводе с 47-летней режиссером Мариной Рождественской. Композитор, несмотря на солидный гонорар, не стал сплетничать о седьмой жене.
Максим Дунаевский мог заработать 1,5 млн рублей на подробностях о разводе с Мариной Рождественской

«Год назад одно «желтое» шоу стало интересоваться моей личной жизнью. Журналисты начали со мной торговаться с 300 тыс. рублей за 15 минут и закончили 1,5 млн. Возможно, гонорар рос бы и дальше, но я не стал торговаться», - рассказал Дунаевский.

Композитор не собирается опускаться до уровня бульварных сплетников и раскрывать детали личной жизни с Рождественской. Даже за миллион долларов он не готов говорить о бывшей жене, которая тоже не повелась на деньги жадных до высоких рейтингов телевизионщиков и не «вынесла сор из избы». В жизни Разумовского 20 лет не происходило ничего интересного, яркого, притягивающего внимание, поэтому пресса так горела желанием разузнать правду о разводе, передает «АиФ».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:06

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