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Композитор Валерий Разумовский снял обвинения с Аллы Пугачевой в краже песни

Валерий Разумовский после длительного разбирательства снял обвинения с 71-летней Аллы Пугачевой. Композитор никогда не давал Андрею Разину эксклюзивное право на песню «А где-то далеко идут дожди».
Композитор Валерий Разумовский снял обвинения с Аллы Пугачевой в краже песни

Разин обвинил Пугачеву в краже песни, вошедшей в его сборник под названием «Ты одна на всей земле». Продюсер легендарного коллектива «Ласковый май» испытал шок, услышав ее в исполнении Примадонны.
«Речь идет о 90-х. Времени прошло очень много. Если честно, я плохо помню, но, кажется, никакого договора с Разиным об эксклюзивных правах не было», - рассказал Разумовский.

Композитор признался, что плохо разбирается в юридических вопросах. Ему кажется, что у песни не может быть владельца, ее должны исполнять все желающие. Знаменитости нравится хит, звучащий из уст Разина и Пугачевой, а это для него важнее прав, передает «МК».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:54

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