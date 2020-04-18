Композитор Валерий Разумовский снял обвинения с Аллы Пугачевой в краже песни

«Речь идет о 90-х. Времени прошло очень много. Если честно, я плохо помню, но, кажется, никакого договора с Разиным об эксклюзивных правах не было», - рассказал Разумовский.





Разин обвинил Пугачеву в краже песни, вошедшей в его сборник под названием «Ты одна на всей земле». Продюсер легендарного коллектива «Ласковый май» испытал шок, услышав ее в исполнении Примадонны.Композитор признался, что плохо разбирается в юридических вопросах. Ему кажется, что у песни не может быть владельца, ее должны исполнять все желающие. Знаменитости нравится хит, звучащий из уст Разина и Пугачевой, а это для него важнее прав, передает «МК».