Дочь Якубовича сравнили с героиней "Мулен Руж" в исполнении Николь Кидман





Дочь телеведущего редко рассказывает о личной жизни. На своей странице в Instagram она публикует только снимки, на которых перевоплощается в героев различных популярных фильмов и сериалов. Недавно она обнародовала фото в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», сидя на железном троне.На новом фото Варвара Якубович позирует сидя на декорации в виде луны. Примерно такая же локация была в фильме «Мулен Руж». Подписчики отметили, что привыкли видеть дочь телеведущего в строгих образах, но на этот раз она предстала в коротком платье пастельного оттенка, подчеркивающем ее длинные ноги. Публикация за считанные часы собрала более 10 тысяч лайков.