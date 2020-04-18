"Даже у взрослых мужчин текут слёзы": Сосо Павлиашвили прокомментировал песни Татьяны Булановой

«У моих друзей, здоровых ребят, которые ничего не боялись в жизни, текли слезы от её песен», - вспоминает артист.





Сосо Павлиашвили отмечает, ему неприятно было узнать о проблемах со здоровьем у Татьяны Булановой. По словам исполнителя, артистке не нравится жаловаться, если у неё возникают неприятности. Он также отметил, что её песни способны растопить сердце даже тех людей, которые ничего не боятся в жизни.Стоит отметить, за два дня до госпитализации у исполнительницы было интервью с представителями передачи «Ты не поверишь!» и она выглядела здоровой. Исполнительница отметила, что волнуется за старшего сына Александра, потерявшего работу. Он был баристой в кофейне. «Кофейню закрыли. Ему приходится искать другую работу для своего содержания. На данный момент он сидит дома. У меня также много свободного времени. Чувствую, набрала лишний вес, поэтому после снятия ограничительных мер пойду заниматься с фитнес-тренером», — сообщила Буланова.