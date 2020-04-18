Что делать со штрафами на проданную машину





По договору купли-продажи новый собственник должен в течение 10 дней перерегистрировать машину на себя. Соответственно, в ГИБДД поступают данные о смене владельца. Если покупатель не стал менять ПТС, то все штрафы за нарушения, попавшие на камеру, придут старому хозяину. Если недобросовестного водителя остановят сотрудники ГИБДД, то ему придется оплатить штраф в размере 500-5000 рублей.Если продавец столкнулся с постоянно приходящими штрафами, он должен начать отслеживать и опротестовывать нарушения через сайт госуслуг. Если отведенный 10-дневный срок упущен, придется оплачивать чужие нарушения. В противном случае долги начнут взыскивать приставы. Старый собственник также может обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии авто с учета. В данном случае при себе нужно иметь паспорт и договор купли-продажи.