Производство UAZ Hunter продолжат ради экспорта





UAZ Hunter не интересен российскому покупателю, хотя привлекает дилеров в Латинской Америке. Автомобиль, пришедший на смену УАЗ-469, начали производить 17 лет назад.С дебютом Patriot спрос на Hunter резко сократился, поскольку новинка при разнице в цене в 40 тыс. рублей обеспечивала пассажирам более высокий уровень комфорта. В 2014 году на рынке РФ продали 50 тыс. моделей, но потом объем реализации стал падать, пока в 2019 году не достиг 1060 единиц. За первый квартал текущего года сбыто всего восемь автомобилей.Руководство Ульяновского завода не боится за судьбу кроссовера. Каждый год на экспорт уходят 4000 машин. Специально для иностранцев авто оснащают мягким тентом.