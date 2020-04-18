Участница проекта Comedy Club Марина Кравец назвала новорожденную дочь Вероникой

«Александру Ревва будет приятно узнать, что Кравец назвала дочь в честь его песни. Хотя она называется немного иначе, но смысл не теряется. Советую тебе оставаться дома и растить дочь. Мы, как бывалые отцы, можем сказать, что во время работы видеться с детьми приходится очень редко», - рассказал Павел Воля во время разговора с Кравец по видеосвязи.





Кравец обнародовала совместное фото с мужем и рассказала о родах. По ее словам, все прошло спокойно, но спустя всего день из-за карантина пришлось выписаться из больницы и отправиться домой. Резидент Comedy Club отметила, что принимает участие в съемках новых выпусков, которые проходят дистанционно.Резиденты шоу недавно созвонились по видеосвязи с Мариной Кравец. Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались, как у их коллеги проходит самоизоляция. Кравец заявила, что хочет сразу отбросить расспросы по поводу имени дочери, ввиду чего назвала его.