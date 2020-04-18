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Участница проекта Comedy Club Марина Кравец назвала новорожденную дочь Вероникой

Марина Кравец, являющаяся резидентом Comedy Club, рассекретила имя дочери. По словам артистки, они с супругом Аркадием Водаховым решили назвать ее Вероникой.
Участница проекта Comedy Club Марина Кравец назвала новорожденную дочь Вероникой

Кравец обнародовала совместное фото с мужем и рассказала о родах. По ее словам, все прошло спокойно, но спустя всего день из-за карантина пришлось выписаться из больницы и отправиться домой. Резидент Comedy Club отметила, что принимает участие в съемках новых выпусков, которые проходят дистанционно.

Резиденты шоу недавно созвонились по видеосвязи с Мариной Кравец. Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались, как у их коллеги проходит самоизоляция. Кравец заявила, что хочет сразу отбросить расспросы по поводу имени дочери, ввиду чего назвала его.
«Александру Ревва будет приятно узнать, что Кравец назвала дочь в честь его песни. Хотя она называется немного иначе, но смысл не теряется. Советую тебе оставаться дома и растить дочь. Мы, как бывалые отцы, можем сказать, что во время работы видеться с детьми приходится очень редко», - рассказал Павел Воля во время разговора с Кравец по видеосвязи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:24

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