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Subaru рассекретила новый электрический кроссовер Evoltis

Subaru рассекретила новый электрический кроссовер Evoltis, презентация которого запланирована на октябрь 2021 года. В разработке новинки участвовали инженеры концерна Toyota.
Subaru рассекретила новый электрический кроссовер Evoltis

В 2019 году два крупных игрока авторынка, Toyota и Subaru, объединились для совместной работы над новым проектом. Предполагалось, что платформа EV станет использоваться при сборке средних и крупных электромобилей. Evoltis идеально подходит под данные условия и может встать в один ряд с Crosstrek.

Полноприводный Evoltis сконструирован по примеру кроссовера Mystery Electric. Изначально его хотели сделать конкурентом Tesla Model X. В серийной версии стоит электрический агрегат, генерирующий отдачу в 280 «лошадей». Автомобиль оснащен литий-ионной батареей большой емкостью, которой хватит для преодоления на одном заряде до 500 километров. Новинка выглядит агрессивнее прототипа за счет ярких светодиодных фар и шестиугольной решетки радиатора.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:36

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