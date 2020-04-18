Профессор Деви Шридхар: Если будет создана вакцина от COVID-19, проведение Олимпиады в Токио будет реально"





Профессор Деви Шридхар отметила, учёные сейчас занимаются разработкой вакцины от COVID-19, однако на это требуется год или полтора. Вполне возможно, она будет создана и раньше. В том случае, если у специалистов получится разработать вакцину, то вполне вероятно, что Олимпийские игры проведут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Всё зависит от эффективности разработки экспертов.Если же научного прорыва не произойдёт, то Олимпиаду могут отменить. Согласно утверждению профессора Деви Шридхар, на данный момент человечество способно только наблюдать, поддерживать друг друга и вселять оптимизм в своих близких. Она также добавила, лишь наука поможет решить ситуацию с распространением коронавируса, поскольку вакцина должна обладать долгосрочностью. Стоит отметить, власти Японии до 6 мая объявили общенациональное чрезвычайное положение из-за вспышки COVID-19 в стране. Международный олимпийский комитет и организаторы Токио-2020 по результатам заседания отметили, что Олимпиада должна вселить надежду в людей на лучшее будущее. Об этом сообщает Sport24.