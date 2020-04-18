Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро предложили фанатам сняться в фильме у Скорсезе

«Мир переживает кризис. Сейчас без помощи и средств к существованию остались самые социально незащищенные слои населения. Вы можете помочь американцам и в благодарность поработать на одной площадке со мной, Де Ниро и Скорсезе. В качестве бонуса мы пригласим вас на премьеру нашей совместной работы», - написал Де Каприо.

Участниками беспрецедентной акции станут люди, которые пожертвовали средства в рамках благотворительной программы «All in Challenge». Собранные деньги пойдут на помощь бедным семьям, пострадавшим от коронавируса, и людям, оставшимся без жилья.Знаменитости бросили вызов Джейми Фоксу, Эллен Дедженерес, Мэтью Макконахи. Несмотря на это, на роль могут претендовать все желающие, даже не связанные с кинематографом.Сюжет «Убийцы цветочной луны» разворачивается в 1920 годах. ФБР расследует убийство индейцев-осейджей, произошедшее после открытия в Оклахоме месторождения нефти.