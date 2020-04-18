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Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами поступил в продажу за 1200 долларов

Ноутбук с ярким и запоминающимся названием ThinkBook Plus, представленный Lenovo в январе 2020 года, появился в продаже. В США модель стоит 1200 долларов.
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами поступил в продажу за 1200 долларов

Lenovo оснастила свою новинку внешним, размещенным на крышке экраном типа E Ink на 10,8 дюйма. Внутри ноутбука стоит дисплей с диагональю в 13,3 дюйма. Устройство поддерживает стандартный стилус.

ThinkBook Plus, весящий всего 1200 г, управляется процессором Core 10-го поколения, разработанным силами компании Intel. Модель с габаритами 309 х 217 х 17,4 мм получила память на 16/32 и 256/512 ГБ. Второй экран пользователи могут применить для получения уведомлений и создания заметок.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:30

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