Airbus научился заправлять самолеты в воздухе

«Самолет в ходе перелета через Атлантический океан был заправлен при помощи специального борта A330 MRTT. После этого он передал горючее истребителю BBC F-16. Стыковка всех трех бортов прошла успешно и без значительных погрешностей. В будущем технология будет использоваться в реальных условиях во время полетов любого типа», - говорится в сообщении Airbus.





Представители компании отметили, что для дополнительной заправки топливом на их самолеты не нужно устанавливать никакое дополнительное оборудование, если речь идет о принимающем судне. При передаче горючего другому борту придется использовать несколько специальных установок, но на общую комплектацию лайнера они не влияют.В Airbus рассказали, что в 2021 году планируется получение сертификата на использование автоматической системы дозаправки в воздухе. После этого компания сможет не применять сторонние суда для доставки топлива при длительных трансатлантических перелетах.