Елена Малышева посчитала Светлану Лободу мужчиной
Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram назвала Светлану Лободу мужчиной. Телеведущая не смогла определить пол певицы по фото.
Малышева решила ответить на вопросы подписчиков в прямом эфире. Один из пользователей начал писать нецензурные выражения и всячески обзывать телеведущую, на что та сразу же обратила внимание. Зайдя на страницу, Малышева начала высказываться в адрес обидчика.
Пользователи, которые смотрели прямой эфир, сразу же заметили, что фейковый аккаунт использовал фотографию Светланы Лободы. Многие сразу же сообщили об этом в ленте комментариев Малышевой, но телеведущая никак не отреагировала на информацию и призвала сконцентрироваться на теме обсуждения.
Автор программы «Жить здорово!» призвала других подписчиков не следовать примеру юзера, оставляющего нелицеприятные комментарии. После этого телеведущая заявила, что уже заблокировала аккаунт.
Малышева решила ответить на вопросы подписчиков в прямом эфире. Один из пользователей начал писать нецензурные выражения и всячески обзывать телеведущую, на что та сразу же обратила внимание. Зайдя на страницу, Малышева начала высказываться в адрес обидчика.
«Я не знаю, кто это такой. Может девушка, а может и мужчина. Оскорбления писать не стоит. Мы тут собрались для того, чтобы поговорить о серьезных вопросах, а не устраивать балаган с использованием нецензурной брани», - заявила Малышева.
Пользователи, которые смотрели прямой эфир, сразу же заметили, что фейковый аккаунт использовал фотографию Светланы Лободы. Многие сразу же сообщили об этом в ленте комментариев Малышевой, но телеведущая никак не отреагировала на информацию и призвала сконцентрироваться на теме обсуждения.
Автор программы «Жить здорово!» призвала других подписчиков не следовать примеру юзера, оставляющего нелицеприятные комментарии. После этого телеведущая заявила, что уже заблокировала аккаунт.