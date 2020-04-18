Елена Малышева посчитала Светлану Лободу мужчиной

«Я не знаю, кто это такой. Может девушка, а может и мужчина. Оскорбления писать не стоит. Мы тут собрались для того, чтобы поговорить о серьезных вопросах, а не устраивать балаган с использованием нецензурной брани», - заявила Малышева.





Малышева решила ответить на вопросы подписчиков в прямом эфире. Один из пользователей начал писать нецензурные выражения и всячески обзывать телеведущую, на что та сразу же обратила внимание. Зайдя на страницу, Малышева начала высказываться в адрес обидчика.Пользователи, которые смотрели прямой эфир, сразу же заметили, что фейковый аккаунт использовал фотографию Светланы Лободы. Многие сразу же сообщили об этом в ленте комментариев Малышевой, но телеведущая никак не отреагировала на информацию и призвала сконцентрироваться на теме обсуждения.Автор программы «Жить здорово!» призвала других подписчиков не следовать примеру юзера, оставляющего нелицеприятные комментарии. После этого телеведущая заявила, что уже заблокировала аккаунт.