Нюша показала утренний снимок с заспанной дочерью Симбой
Нюша порадовала фанатов новым снимком, на котором запечатлена с заспанной дочерью Симбой на руках. Соответствующий пост певица разместила в Instagram.
На представленном фото Нюша смотрит выразительным взглядом в камеру. Артистка успела убрать волосы назад и подхватить на руки только что проснувшуюся дочь. Симба выглядит не выспавшейся и растрепанной.
Фолловеры назвали Симбу «сладкой милахой» и «домовенком Кузей». Многие отметили, что девочка очень похожа на отца, у которого от первого брака есть еще двое детей.
Ранее Нюша высказала свое мнение о коронавирусе. Исполнительница считает, что после окончания пандемии мир не станет прежним.
На представленном фото Нюша смотрит выразительным взглядом в камеру. Артистка успела убрать волосы назад и подхватить на руки только что проснувшуюся дочь. Симба выглядит не выспавшейся и растрепанной.
«Доброе утро мир! Кое-кто еще не проснулся, но уже продемонстрировал боевой настрой. Догадайтесь, кто?» - спросила супруга Игоря Сивова в комментарии к посту.
Фолловеры назвали Симбу «сладкой милахой» и «домовенком Кузей». Многие отметили, что девочка очень похожа на отца, у которого от первого брака есть еще двое детей.
Ранее Нюша высказала свое мнение о коронавирусе. Исполнительница считает, что после окончания пандемии мир не станет прежним.