Ученые из США создали новый материал, используемый для хранения водорода и метана





Специалисты утверждают, у них получилось разработать уникальный способ хранения водорода и метана для автомобилей, использующих экологическое топливо. С помощью нового продукта специалисты смогли осуществить запасы данных газов внутри пор металл-органических каркасов, а затем поставлять их в мотор машины при маленьком давлении, необходимом для работы топливных ячеек подобных транспортных средств.Металл-органическими каркасами являются полимерные материалы, в состав которых входят ионы металлов и разных органических соединений. Согласно утверждению учёных, устройство имеет повышенную прочность и пористость. Катализаторы и фильтры на базе данных каркасов способны использоваться в промышленных масштабах для очищения воздуха от вредных примесей.