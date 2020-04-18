Ученые из США создали новый материал, используемый для хранения водорода и метана
Ученые из США смогли создать суперпористый твердый материал, который можно взять за основу при изготовлении метановых автомобилей или водородных баков. Он чем-то напоминает губку, поскольку может удерживать и выделять огромное количество газа при низком давлении.
Специалисты утверждают, у них получилось разработать уникальный способ хранения водорода и метана для автомобилей, использующих экологическое топливо. С помощью нового продукта специалисты смогли осуществить запасы данных газов внутри пор металл-органических каркасов, а затем поставлять их в мотор машины при маленьком давлении, необходимом для работы топливных ячеек подобных транспортных средств.
Металл-органическими каркасами являются полимерные материалы, в состав которых входят ионы металлов и разных органических соединений. Согласно утверждению учёных, устройство имеет повышенную прочность и пористость. Катализаторы и фильтры на базе данных каркасов способны использоваться в промышленных масштабах для очищения воздуха от вредных примесей.
Специалисты утверждают, у них получилось разработать уникальный способ хранения водорода и метана для автомобилей, использующих экологическое топливо. С помощью нового продукта специалисты смогли осуществить запасы данных газов внутри пор металл-органических каркасов, а затем поставлять их в мотор машины при маленьком давлении, необходимом для работы топливных ячеек подобных транспортных средств.
Металл-органическими каркасами являются полимерные материалы, в состав которых входят ионы металлов и разных органических соединений. Согласно утверждению учёных, устройство имеет повышенную прочность и пористость. Катализаторы и фильтры на базе данных каркасов способны использоваться в промышленных масштабах для очищения воздуха от вредных примесей.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:06