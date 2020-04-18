Диетологи дали рекомендации по питанию на время самоизоляции





Терапевт Екатерина Белова отметила, что в рацион стоит внести как можно больше овощей и фруктов. Также в нем должны присутствовать белковые продукты, но сладкое и мучное стоит исключать. Ранее многие ученые сообщали, что ожирение существенно повышает риск заражения коронавирусом. Особое внимание Белова порекомендовала уделить зелени в рационе.Диетолог Елена Чедия отметила, что на самоизоляции важно придерживаться режима питания, свойственного обычному времени. На завтрак можно съесть яблоко или грушу, но не злоупотреблять злаками. Также рекомендуется добавлять в рацион молочные продукты, если человек не имеет никаких противопоказаний.Специалисты сходятся на мнении, что во время самоизоляции питаться необходимо не более трех раз в день с учетом перекусов. В противном случае за месяц можно набрать лишние килограммы. Избавиться от них без постоянной физической активности будет очень сложно. Последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна.