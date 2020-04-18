Диетологи дали рекомендации по питанию на время самоизоляции
Диетологи рассказали о правильном питании во время самоизоляции. По словам специалистов, на жесткие диеты садиться не стоит, так как необходимо давать организму все питательные вещества.
Терапевт Екатерина Белова отметила, что в рацион стоит внести как можно больше овощей и фруктов. Также в нем должны присутствовать белковые продукты, но сладкое и мучное стоит исключать. Ранее многие ученые сообщали, что ожирение существенно повышает риск заражения коронавирусом. Особое внимание Белова порекомендовала уделить зелени в рационе.
Диетолог Елена Чедия отметила, что на самоизоляции важно придерживаться режима питания, свойственного обычному времени. На завтрак можно съесть яблоко или грушу, но не злоупотреблять злаками. Также рекомендуется добавлять в рацион молочные продукты, если человек не имеет никаких противопоказаний.
Специалисты сходятся на мнении, что во время самоизоляции питаться необходимо не более трех раз в день с учетом перекусов. В противном случае за месяц можно набрать лишние килограммы. Избавиться от них без постоянной физической активности будет очень сложно. Последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна.
Терапевт Екатерина Белова отметила, что в рацион стоит внести как можно больше овощей и фруктов. Также в нем должны присутствовать белковые продукты, но сладкое и мучное стоит исключать. Ранее многие ученые сообщали, что ожирение существенно повышает риск заражения коронавирусом. Особое внимание Белова порекомендовала уделить зелени в рационе.
Диетолог Елена Чедия отметила, что на самоизоляции важно придерживаться режима питания, свойственного обычному времени. На завтрак можно съесть яблоко или грушу, но не злоупотреблять злаками. Также рекомендуется добавлять в рацион молочные продукты, если человек не имеет никаких противопоказаний.
Специалисты сходятся на мнении, что во время самоизоляции питаться необходимо не более трех раз в день с учетом перекусов. В противном случае за месяц можно набрать лишние килограммы. Избавиться от них без постоянной физической активности будет очень сложно. Последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:54