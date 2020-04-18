Актриса Марина Коняшкина опровергла слухи о заражении коронавирусом
Марина Коняшкина, сыгравшая одну из ролей в драме «Союз спасения», опровергла слухи о своем заражении смертельно опасным уханьским коронавирусом. Актриса назвала догадки журналистов «бредом».
Коняшкина с утра отвечает на вопросы о заражении и устала объяснять родным и коллегам, что здорова. Многочисленные звонки стали ей поступать после публикации новости о том, что якобы из-за недомогания врачи сделали актрисе тест на COVID-19. Результат оказался положительным, но госпитализация не потребовалась из-за легкой формы недуга.
Ранее медик назвал кожные симптомы коронавируса, чаще проявляющиеся у молодых пациентов.
«Что за чушь? У меня правда нет никакого коронавируса!» - заявила знаменитость представителям «РГ» с сильным раздражением в голосе.
Коняшкина с утра отвечает на вопросы о заражении и устала объяснять родным и коллегам, что здорова. Многочисленные звонки стали ей поступать после публикации новости о том, что якобы из-за недомогания врачи сделали актрисе тест на COVID-19. Результат оказался положительным, но госпитализация не потребовалась из-за легкой формы недуга.
Ранее медик назвал кожные симптомы коронавируса, чаще проявляющиеся у молодых пациентов.