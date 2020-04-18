Российские БТР попытались перехватить американских военных





По предварительным данным, американские военные должны были получить оперативную информацию о месте дислокации противника. После того, как на дороге разместились российские БТР, силам США пришлось развернуться и направиться в обратном направлении. На фото, обнародованных в Twitter, можно заметить, что речь идет о минимум двух бронетранспортерах и одном автомобиле «Тигр». На месте было замечено и гражданское транспортное средство.Официальные комментарии от российского командования пока отсутствуют. Американская сторона также не озвучила причины вылазки к посту, на котором расположились военные РФ. Также известно, что военные не вступали в контакт друг с другом.Сутками ранее рядом с Камышлы уже были замечены американские военные. Тогда они не приближались к посту с российскими солдатами, развернувшись в нескольких километрах.