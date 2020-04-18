Вирусолог научил россиян правильно вести себя на улице и дома





Специалист рассказал, что чаще всего вирусы погибают при температуре от 60 градусов. В окружающей среде возбудитель быстро становится неактивным, поэтому стирать верхнюю одежду после улицы не нужно.Немецкие ученые провели интересный эксперимент с зараженной коронавирусом семьей. Больных госпитализировали, а их квартиру протестировали на наличие COVID-19. Через сутки после отбытия владельцев следов возбудителя в помещении не оказалось, хотя дезинфекцию там не проводили.Вирус передается при контакте с инфицированным. После выздоровления пациенты приобретают иммунитет, а их кровь подходит для лечения других больных. Антитела появляются даже в крови людей, которые перенесли недуг бессимптомно. Чтобы не заразиться, достаточно носить маску, мыть руки, держать дистанцию. Если, к примеру, в магазине мимо прошел другой покупатель, можно на несколько секунд задержать дыхание, а потом сделать резкий выдох, передает «МК».