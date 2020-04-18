Доктор Мясников рассказал о судьбе COVID-19

«Заболевание часто протекает бессимптомно, а значит время от времени тлеющие торфяники будут вспыхивать. Мы и раньше сталкивались с различными коронавирусами, передаваемыми летучими мышами, просто вирусология была слабо развита, а эпидемия протекала естественным путем», - отметил Мясников.





Медик назвал КВИ новой болезнью, которая останется с человеком навсегда. Люди приобретут к вирусу коллективный иммунитет, поэтому начнут относится к нему, как к ОРВИ и гриппу. Говоря простым языком, до разработки вакцины COVID-19 перенесут 60% населения.С конца декабря по середину апреля коронавирусом заразились более 2,2 млн человек по всему миру. Число летальных исходов достигло 140 тыс, сообщают nation news.