The Daily Mail: Китайцы предупреждали о вирусной опасности год назад
Китайские ученые еще больше года назад предупреждали о вспышке некоего вируса, похожего на SARS, однако тогда информация об этом была проигнорирована мировым сообществом. Замглавы Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли рассказывала, что неизвестный штамм мог передаться от летучих мышей.
Первые упоминания о неизвестном вирусе датируются январем 2019 года. Тогда китайские специалисты проводили масштабное исследование в области вирусологии. Материалы с него были переданы в Швейцарию при помощи сервиса MDPI. По данным издания The Daily Mail, Чжэнли смоделировала возможный процесс развития вируса, но ее руководство приказало умалчивать о заболевании.
Авторы исследования тогда подчеркивали, что штаммы SARS и MERS появились в 2003 и 2012 годах соответственно. Во всем мире также были объявлены пандемии, но подавить их удалось значительно быстрее, чем распространение нынешнего коронавируса. В документации также говорится об особой культуре питания в Китае, которая могла ускорить процесс передачи заболевания.
Уханьский институт вирусологии пока не смог установить, откуда именно появился коронавирус. Предыдущие предположения по поводу того, что он попал в организм человека после контакта с летучими мышами, подверглись критике. Также имеются теории об искусственном происхождении штамма, но они пока не имеют никаких фактических подтверждений.
Первые упоминания о неизвестном вирусе датируются январем 2019 года. Тогда китайские специалисты проводили масштабное исследование в области вирусологии. Материалы с него были переданы в Швейцарию при помощи сервиса MDPI. По данным издания The Daily Mail, Чжэнли смоделировала возможный процесс развития вируса, но ее руководство приказало умалчивать о заболевании.
Авторы исследования тогда подчеркивали, что штаммы SARS и MERS появились в 2003 и 2012 годах соответственно. Во всем мире также были объявлены пандемии, но подавить их удалось значительно быстрее, чем распространение нынешнего коронавируса. В документации также говорится об особой культуре питания в Китае, которая могла ускорить процесс передачи заболевания.
Уханьский институт вирусологии пока не смог установить, откуда именно появился коронавирус. Предыдущие предположения по поводу того, что он попал в организм человека после контакта с летучими мышами, подверглись критике. Также имеются теории об искусственном происхождении штамма, но они пока не имеют никаких фактических подтверждений.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:06