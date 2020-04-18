The Daily Mail: Китайцы предупреждали о вирусной опасности год назад





Первые упоминания о неизвестном вирусе датируются январем 2019 года. Тогда китайские специалисты проводили масштабное исследование в области вирусологии. Материалы с него были переданы в Швейцарию при помощи сервиса MDPI. По данным издания The Daily Mail, Чжэнли смоделировала возможный процесс развития вируса, но ее руководство приказало умалчивать о заболевании.Авторы исследования тогда подчеркивали, что штаммы SARS и MERS появились в 2003 и 2012 годах соответственно. Во всем мире также были объявлены пандемии, но подавить их удалось значительно быстрее, чем распространение нынешнего коронавируса. В документации также говорится об особой культуре питания в Китае, которая могла ускорить процесс передачи заболевания.Уханьский институт вирусологии пока не смог установить, откуда именно появился коронавирус. Предыдущие предположения по поводу того, что он попал в организм человека после контакта с летучими мышами, подверглись критике. Также имеются теории об искусственном происхождении штамма, но они пока не имеют никаких фактических подтверждений.