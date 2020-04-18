АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

The Daily Mail: Китайцы предупреждали о вирусной опасности год назад

Китайские ученые еще больше года назад предупреждали о вспышке некоего вируса, похожего на SARS, однако тогда информация об этом была проигнорирована мировым сообществом. Замглавы Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли рассказывала, что неизвестный штамм мог передаться от летучих мышей.
The Daily Mail: Китайцы предупреждали о вирусной опасности год назад

Первые упоминания о неизвестном вирусе датируются январем 2019 года. Тогда китайские специалисты проводили масштабное исследование в области вирусологии. Материалы с него были переданы в Швейцарию при помощи сервиса MDPI. По данным издания The Daily Mail, Чжэнли смоделировала возможный процесс развития вируса, но ее руководство приказало умалчивать о заболевании.

Авторы исследования тогда подчеркивали, что штаммы SARS и MERS появились в 2003 и 2012 годах соответственно. Во всем мире также были объявлены пандемии, но подавить их удалось значительно быстрее, чем распространение нынешнего коронавируса. В документации также говорится об особой культуре питания в Китае, которая могла ускорить процесс передачи заболевания.

Уханьский институт вирусологии пока не смог установить, откуда именно появился коронавирус. Предыдущие предположения по поводу того, что он попал в организм человека после контакта с летучими мышами, подверглись критике. Также имеются теории об искусственном происхождении штамма, но они пока не имеют никаких фактических подтверждений.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи дали рекомендации по питанию на время…
Нюша показала утренний снимок с заспанной дочерью…
Вирусолог научил россиян правильно вести себя на улице и…
Агент Павла Прилучного об избиении Агаты Муцениеце: «Это все глупость и…
Доктор Мясников рассказал о судьбе…
"Мода, извините": Ирина Дубцова ответила поклонникам на обвинения в использовании…
Российские БТР попытались перехватить американских…
Рэпер ST о дочери Эстель: «Мы с женой иногда забываем о родительских…
The Daily Mail: Китайцы предупреждали о вирусной опасности год…
Актриса Марина Коняшкина опровергла слухи о заражении…
«Так и живем»: Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала мать без…
«Барселона» теряет 3,3 млн евро на каждом несыгранном домашнем…
Беременная супруга Андрея Черкасова на 38-й неделе беременности похудела на 1…
Компания Honda рассказала о новом кроссовере…
Телеведущая Ксения Бородина с детства приучает своих дочерей к чистоте и…
Эксперты назвали частые причины продаж автомобилей с минимальным…
«Две минуты для спасения»: Гоша Куценко призвал россиян не нарушать режим…
Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы…
Лера Кудрявцева: "Когда начала громко высказывать своё мнение, вдруг я для многих стала…
Новые Aston Martin станут…
Милена Безбородова после ухода из «Дом-2» проходит трансформационный…
В Сеть утекли данные 20 млн пользователей магазина…
Марина Коняшкина заразилась…
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного…
Мать Ирины Пинчук готова простить дочери ее поведение, если та бросит Арая…
Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного…
«Запаслись и вдохновились»: Оксана Самойлова показала подготовку к…
В Нью-Йорке очевидица засняла на видео НЛО, преследовавшее её в течении…
Просмотреть все новости