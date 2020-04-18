«Барселона» теряет 3,3 млн евро на каждом несыгранном домашнем матче
«Барселона» несет убытки из-за ограничений, введенных для защиты от коронавируса. Каждый несыгранный домашний матч обходится каталонскому клубу в 3,3 млн евро.
«Барселона» запланировала ряд встреч на стадионе «Камп Ноу». Лишившись возможности выступать перед болельщиками и продавать билеты, футболисты теряют 3,3 млн евро. Убытки каталонцев к концу сезона могут достичь 25 млн евро. Если ситуация не стабилизируется к ноябрю, потери возрастут до 30 млн евро.
Руководству «Барселоны» пришлось договориться с футболистами о снижении окладов. Из-за кризиса спортсмены, лидирующие в турнирной таблице чемпионата Испании, лишатся 70% доходов.
Ранее Тимур Гурцкая назвал самым талантливым футболистом России Александра Кокорина.
«Барселона» запланировала ряд встреч на стадионе «Камп Ноу». Лишившись возможности выступать перед болельщиками и продавать билеты, футболисты теряют 3,3 млн евро. Убытки каталонцев к концу сезона могут достичь 25 млн евро. Если ситуация не стабилизируется к ноябрю, потери возрастут до 30 млн евро.
Руководству «Барселоны» пришлось договориться с футболистами о снижении окладов. Из-за кризиса спортсмены, лидирующие в турнирной таблице чемпионата Испании, лишатся 70% доходов.
Ранее Тимур Гурцкая назвал самым талантливым футболистом России Александра Кокорина.