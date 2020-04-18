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«Барселона» теряет 3,3 млн евро на каждом несыгранном домашнем матче

«Барселона» несет убытки из-за ограничений, введенных для защиты от коронавируса. Каждый несыгранный домашний матч обходится каталонскому клубу в 3,3 млн евро.
«Барселона» теряет 3,3 млн евро на каждом несыгранном домашнем матче

«Барселона» запланировала ряд встреч на стадионе «Камп Ноу». Лишившись возможности выступать перед болельщиками и продавать билеты, футболисты теряют 3,3 млн евро. Убытки каталонцев к концу сезона могут достичь 25 млн евро. Если ситуация не стабилизируется к ноябрю, потери возрастут до 30 млн евро.

Руководству «Барселоны» пришлось договориться с футболистами о снижении окладов. Из-за кризиса спортсмены, лидирующие в турнирной таблице чемпионата Испании, лишатся 70% доходов.

Ранее Тимур Гурцкая назвал самым талантливым футболистом России Александра Кокорина.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:54

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