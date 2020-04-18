Агент Павла Прилучного об избиении Агаты Муцениеце: «Это все глупость и вранье»
Агент Павла Прилучного Екатерина прокомментировала распускаемые Агатой Муцениеце слухи об избиении. С ее слов, актер не мог поднять руку на жену и выгнать детей из дома.
Прилучный продолжает соблюдать режим самоизоляции. В свободное время знаменитость любит посидеть за компьютерными играми. Из-за скандала вокруг развода актер закрыл комментарии к своей странице в Instagram. Фанаты верят, что их кумир не мог обидеть наследников и бывшую возлюбленную.
В начале года Прилучный и Муцениеце приняли решение развестись и сообщили о нем в соцсетях. Когда власти отправили россиян на самоизоляцию, актер приехал к жене и детям. Актриса призналась, что муж много пил, а в один из дней вышел из себя, забрал ее телефон, избил и выгнал из дома. Пока не кончится карантин, супруги не могут оформить развод, хотя героиня «Закрытой школы» уже вернулась на работу и сделала тест на коронавирус.
Прилучный продолжает соблюдать режим самоизоляции. В свободное время знаменитость любит посидеть за компьютерными играми. Из-за скандала вокруг развода актер закрыл комментарии к своей странице в Instagram. Фанаты верят, что их кумир не мог обидеть наследников и бывшую возлюбленную.
«Все это вранье и глупости», - заявила агент звезды сериала «Мажор».
В начале года Прилучный и Муцениеце приняли решение развестись и сообщили о нем в соцсетях. Когда власти отправили россиян на самоизоляцию, актер приехал к жене и детям. Актриса призналась, что муж много пил, а в один из дней вышел из себя, забрал ее телефон, избил и выгнал из дома. Пока не кончится карантин, супруги не могут оформить развод, хотя героиня «Закрытой школы» уже вернулась на работу и сделала тест на коронавирус.