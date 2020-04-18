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"Мода, извините": Ирина Дубцова ответила поклонникам на обвинения в использовании пластики

Изменившаяся певица Ирина Дубцова решила ответить поклонникам, заподозрившим её в использовании услуг пластического хирурга. В своём микроблоге в Instagram она опубликовала архивную фотографию, которая развеяла все сомнения в увлечении пластикой.

Недавно Ирина Дубцова поделилась с поклонниками коротким видеороликом, на котором предстала очень изменившейся. Она выглядела очень похорошевшей и посвежевшей. Большинство подписчиков были уверены, что знаменитость во время всеобщей самоизоляции решила прибегнуть к услугам пластического хирурга.
"Мода, извините": Ирина Дубцова ответила поклонникам на обвинения в использовании пластики

Однако артистка решила развеять все сомнения фолловеров и показала в режиме Stories архивную фотографию, сделанную 16 лет назад. Знаменитость предложила поклонникам сравнить ее сегодняшнюю внешность с той, какой она была в 2004 году. «Такой же нос, глаза и скулы. А цвет волос и брови-нити за 16 лет рискнули смениться. Мода, извините», — сообщила подписчикам артистка. Она отметила, что в угоду моде сменила лишь цвет волос и толщину бровей.

Стоит отметить, ранее Ирина Дубцова рассказывала, что ей пришлось воспользоваться услугами пластического хирурга только один раз. Исполнительница утверждает, она сделала маммопластику после рождения ребёнка. По словам певицы, ей больше ничего не хочется в себе менять. Свою красоту она сохраняет благодаря постоянному посещению косметолога, поддержке здоровья и макияжу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:24

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