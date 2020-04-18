Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

«Если вы нашли у себя высыпания, не стоит сразу бежать в больницу. Сыпь не всегда указывает на инфицирование. Лучше понаблюдать за кожей или вызвать специалиста на дом. Торопиться стоит, если человек контактировал с больным COVID-19», - пояснил Авдеев.



