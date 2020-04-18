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Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Врач Сергей Авдеев, работающий в Сеченовском университете, назвал симптомы коронавируса, способные проявляться на коже. Оказалось, болезнь может провоцировать сыпь и появление сетчатого сосудистого рисунка.

Пульмонолог рассказал, что коронавирусные высыпание представлены красными пятнами. Чаще они появляются у молодых пациентов. Внешне сыпь похожа на воспаления, характерные для кори и краснухи.
«Если вы нашли у себя высыпания, не стоит сразу бежать в больницу. Сыпь не всегда указывает на инфицирование. Лучше понаблюдать за кожей или вызвать специалиста на дом. Торопиться стоит, если человек контактировал с больным COVID-19», - пояснил Авдеев.

Ранее российские ученые создали тест-системы, позволяющие определить иммунитет к КИВ. После клинических испытаний разработчики подадут заявку на госрегистрацию.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:24

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