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Компания Honda рассказала о новом кроссовере WR-V

Компания Honda презентовала новое официальное изображение кроссовера WR-V и рассказала о его технических характеристиках. Автомобиль получит две вариации с моторами на 1,2 и 1,5 литра соответственно.
Компания Honda рассказала о новом кроссовере WR-V

Модель должна стать самым доступным представителем сегмента SUV от Honda. Визуально она практически не отличается от предшественников, за исключением немного увеличившейся колесной базы. Ее длина составляет 2,55 метра. Клиренс при этом сохранился на уровне в 179 миллиметров. Основой для автомобиля послужил представленный ранее Honda Jazz.

Honda WR-V будет поставляться в версиях с вариатором CVT и механической коробкой переключения передач на 5 ступеней. Вариация с мотором на 1,5 литра получит только МКПП на 6 скоростей. Также известно, что автомобиль будет продаваться исключительно с передним приводом.

На рынке кроссовер Honda WR-V должен появиться в мае текущего года. Его стоимость будет стартовать от 788 тысяч рублей.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:42

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