Эксперты назвали частые причины продаж автомобилей с минимальным пробегом





Второй распространенной причиной появления объявлений о продаже авто с минимальным пробегом являются мошеннические схемы. Злоумышленники, специализирующиеся на «автоподставах», просто покупают новые транспортные средства, после чего постоянно провоцируют ДТП и получают деньги от страховых компаний. Как правило, такие автомобили находятся в эксплуатации всего несколько лет, после чего выставляются на продажу.Третьей причиной быстрой продажи машины является еще не погашенный за нее кредит. Специалисты отмечают, что в документах на транспортное средство пункт о долговых обязательствах отсутствует, ввиду чего очень просто стать жертвой мошенников.