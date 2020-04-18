Эксперты назвали частые причины продаж автомобилей с минимальным пробегом
Эксперты назвали самые распространенные причины частой продажи транспортных средств с минимальным пробегом. Как правило, владельца автомобиля просто не устраивает приобретение, ввиду чего он готов как можно быстрее расстаться с ним, выставляя приемлемый ценник.
Второй распространенной причиной появления объявлений о продаже авто с минимальным пробегом являются мошеннические схемы. Злоумышленники, специализирующиеся на «автоподставах», просто покупают новые транспортные средства, после чего постоянно провоцируют ДТП и получают деньги от страховых компаний. Как правило, такие автомобили находятся в эксплуатации всего несколько лет, после чего выставляются на продажу.
Третьей причиной быстрой продажи машины является еще не погашенный за нее кредит. Специалисты отмечают, что в документах на транспортное средство пункт о долговых обязательствах отсутствует, ввиду чего очень просто стать жертвой мошенников.
Второй распространенной причиной появления объявлений о продаже авто с минимальным пробегом являются мошеннические схемы. Злоумышленники, специализирующиеся на «автоподставах», просто покупают новые транспортные средства, после чего постоянно провоцируют ДТП и получают деньги от страховых компаний. Как правило, такие автомобили находятся в эксплуатации всего несколько лет, после чего выставляются на продажу.
Третьей причиной быстрой продажи машины является еще не погашенный за нее кредит. Специалисты отмечают, что в документах на транспортное средство пункт о долговых обязательствах отсутствует, ввиду чего очень просто стать жертвой мошенников.