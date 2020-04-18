Лера Кудрявцева: "Когда начала громко высказывать своё мнение, вдруг я для многих стала "неудобной"

Лера Кудрявцева опубликовала черно-белую фотографию, на которой она запечатлена с длинными волосами. В комментарии телеведущая написала, что всегда хотела, чтобы ее все любили. Такое желание было у знаменитости долгое время, пока она не поняла, что растрачивает себя и изнашивается морально. Лера Кудрявцева отметила, что нельзя быть хорошим для всех, поскольку обязательно найдётся человек, которого начнёт раздражать или просто люди не сойдутся характерами.Телеведущая написала, что за много лет люди уже привыкли к тому, что она добрая и понимающая, именно поэтому многие начали наглеть по отношению к ней. Но когда знаменитость сказала, что с нее хватит, и стала громко высказывать своё мнение, не пряча голову в "песок", вдруг выяснялось, что для многих она стала "неудобной". В конце Лера Кудрявцева написала: "Зато мне стало комфортно, а это самое главное".