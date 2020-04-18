Новые Aston Martin станут гибридами
Новые Aston Martin получат гибридные двигатели. Усовершенствованный V6 станет базой для всех будущих моделей бренда.
Энди Палмер, возглавляющий британский концерн, рассказал, что гибридный агрегат придет на смену 8-цилиндрового мотора Mercedes-AMG. Со временем производитель хочет перевести свои машины на четырехцилиндровые турбированные силовые установки. Обновленный V6 с гибридной частью в зависимости от марки автомобиля будет выдавать разную мощность. Самую большую отдачу сгенерирует Valhalla.
Aston Martin сохранит турбированный V12 объемом на 5,2 литра. Производство мотора из Германии перенесут в Англию. На новом заводе агрегат улучшат и сделают гибридным. V6, представленный в марте, станет первым двигателем, созданным силами концерна с 1968 года.
Энди Палмер, возглавляющий британский концерн, рассказал, что гибридный агрегат придет на смену 8-цилиндрового мотора Mercedes-AMG. Со временем производитель хочет перевести свои машины на четырехцилиндровые турбированные силовые установки. Обновленный V6 с гибридной частью в зависимости от марки автомобиля будет выдавать разную мощность. Самую большую отдачу сгенерирует Valhalla.
Aston Martin сохранит турбированный V12 объемом на 5,2 литра. Производство мотора из Германии перенесут в Англию. На новом заводе агрегат улучшат и сделают гибридным. V6, представленный в марте, станет первым двигателем, созданным силами концерна с 1968 года.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:14