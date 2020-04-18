Новые Aston Martin станут гибридами





Энди Палмер, возглавляющий британский концерн, рассказал, что гибридный агрегат придет на смену 8-цилиндрового мотора Mercedes-AMG. Со временем производитель хочет перевести свои машины на четырехцилиндровые турбированные силовые установки. Обновленный V6 с гибридной частью в зависимости от марки автомобиля будет выдавать разную мощность. Самую большую отдачу сгенерирует Valhalla.Aston Martin сохранит турбированный V12 объемом на 5,2 литра. Производство мотора из Германии перенесут в Англию. На новом заводе агрегат улучшат и сделают гибридным. V6, представленный в марте, станет первым двигателем, созданным силами концерна с 1968 года.