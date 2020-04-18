В Сеть утекли данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений

«В зоне риска находятся пользователи Aptoide, которые заводили свои аккаунты с июля 2016 года по январь 2018 года. База данных может включать в себя значительно больше материалов, но часть из них была скомпрометирована, ввиду чего считается недействительной», - рассказали специалисты Under the Breach.





Информацию об утечке данных подтвердило агентство мониторинга Under the Breach. По данным специалистов, сведения об электронных адресах пользователей и паролях попали на мошеннические форумы. Эксперты призвали всех юзеров, которые использовали сервис Aptoide, изменить ключи доступа ко всем аккаунтам. Особенно это касается приложений для интернет-банкинга и электронной почты.