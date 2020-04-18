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В Сеть утекли данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений

В Сеть утекли данные более чем 20 миллионов пользователей магазина приложений для операционной системы Android под названием Aptoide. Площадка, работающая неофициально, занимается распространением пиратского контента и взломанных утилит, которые продаются в Google Play.
В Сеть утекли данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений

Информацию об утечке данных подтвердило агентство мониторинга Under the Breach. По данным специалистов, сведения об электронных адресах пользователей и паролях попали на мошеннические форумы. Эксперты призвали всех юзеров, которые использовали сервис Aptoide, изменить ключи доступа ко всем аккаунтам. Особенно это касается приложений для интернет-банкинга и электронной почты.
«В зоне риска находятся пользователи Aptoide, которые заводили свои аккаунты с июля 2016 года по январь 2018 года. База данных может включать в себя значительно больше материалов, но часть из них была скомпрометирована, ввиду чего считается недействительной», - рассказали специалисты Under the Breach.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:02

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