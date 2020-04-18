Рэпер ST о дочери Эстель: «Мы с женой иногда забываем о родительских обязанностях»

«Мы можем спокойно вместе смотреть сериалы. Эстель всегда лежит рядом. В такие беззаботные моменты я всегда говорю жене: «Знаешь, у нас есть дочь!». Нам удалось приучить малышку к самостоятельности, поэтому она никогда не капризничает, когда спит одна», - рассказал музыкант.

Молодые родители стараются насладиться каждой минутой с дочерью. Эстель растет беспроблемным и тихим ребенком. Порой малышка долгое время не издает не единого звука, поэтому супруги забывают, что получили новый статус.Васильева пережила сложные роды. Супруга ST мечтала, чтобы процесс прошел без вмешательства, но врачам пришлось провести кесарево сечение. Счет шел на минуты, но мать и дочь удалось спасти.