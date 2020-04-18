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Рэпер ST о дочери Эстель: «Мы с женой иногда забываем о родительских обязанностях»

Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, в марте стал отцом. Супруга Ассоль Васильева родила рэперу дочь Эстель, но иногда он не верит в происходящее и забывает о родительских обязанностях.
Рэпер ST о дочери Эстель: «Мы с женой иногда забываем о родительских обязанностях»

Молодые родители стараются насладиться каждой минутой с дочерью. Эстель растет беспроблемным и тихим ребенком. Порой малышка долгое время не издает не единого звука, поэтому супруги забывают, что получили новый статус.
«Мы можем спокойно вместе смотреть сериалы. Эстель всегда лежит рядом. В такие беззаботные моменты я всегда говорю жене: «Знаешь, у нас есть дочь!». Нам удалось приучить малышку к самостоятельности, поэтому она никогда не капризничает, когда спит одна», - рассказал музыкант.

Васильева пережила сложные роды. Супруга ST мечтала, чтобы процесс прошел без вмешательства, но врачам пришлось провести кесарево сечение. Счет шел на минуты, но мать и дочь удалось спасти.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:12

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