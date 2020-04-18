«Так и живем»: Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала мать без макияжа





Миончинская решила лаконично подписать снимок фразой «Так и живем». На фотографии Долина стоит вместе с дочерью и двумя внуками на фоне дачного поселка. Подписчики предположили, что чета певицы решила самоизолироваться в загородном доме.Многие фанаты в комментариях процитировали заглавную строчку из хита Долиной «Главней всего погода в доме». Часть поклонников заметила «огонек» в глазах артистки. Судя по последним фото Миончинской, Пасху ее семья также планирует провести в загородном доме.